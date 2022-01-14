حصيلة الممارسات الامنية لوكالة الاستخبارات خلال اسبوع

2022/01/14 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الجمعة، حصيلة الممارسات الامنية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال اسبوعخلال الفترة (من 7/1/2022 الى 13/1/2022).

ادناه الحصيلة:

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