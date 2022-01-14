محادثات فينا حول البرنامج النووي الإيراني وجدية ايران! - مصطفى محمد غريب

2022/01/14 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب المحادثات الجارية لأحياء الاتفاق النووي الإيراني في فينا بين ايران ودول اوربا زائداً الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن جولة من الجولات تهدف الى ثني سعي ايران في الحصول على السلاح النووي والالتزام بعدم تطويرها لهذا البرنامج الذي لا يهدد المنطقة فحسب بل العالم، وهو امر خطير من الضروري التخلص من اخطاره وكبح توجهات ايران لمنع التدخل في شؤون الدول الأخرى وبخاصة منطقة الشرق الأوسط ، هذه المساعي اذا م ......





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