شاهد بالفيديو.. بهذا الشكل هزت الانفجارات غرب طهران

2022/01/14 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EwxzQ7ydyW4

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