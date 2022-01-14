الديمقراطي: التفاهمات مستمرة مع الاتحاد وقد نصل إلى “تسوية” بشان الرئاسة

2022/01/14 | 13:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الجمعة، عن استمرار المباحثات السياسية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي بشان انها ءالخلاف حول رئاسة الجمهورية، مبينا ان مشاركة حزبه في الجلسة الاولى لا يرتبط بالخلاف الشيعي.وقال باجلان في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “دخولنا للجلسة الأولى لا علاقة له بالانشقاق الشيعي وان الانقسام الشيعي يتعلق […]

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