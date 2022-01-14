يونامي: إيذاء المدنيين محاولة وحشية لزعزعة استقرار البلاد

2022/01/14 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

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استنكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق استهداف البعثات الدبلوماسية بالصواريخ.

وقالت بعثة يونامي في بيان لها ان استهداف السفارات بالصواريخ والتسبب في إصابات بين المدنيين العراقيين محاولات وحشية لزعزعة استقرار البلاد مؤكدة ان السلم والأمن شرطان أساسيان لمعالجة الأولويات المحلية العاجلة والتأكيد على سيادة العراق.

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