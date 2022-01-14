الكويت.. إصابة 10 أشخاص بحريق في ميناء مصفاة الأحمدي

2022/01/14 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اندلاع حريق في ميناء مصفاة الأحمدي، أدى إلى إصابة 10 أشخاص، من بينهم 5 إصابات بحروق بليغة.وقالت شركة البترول الوطنية، على موقعها في “تويتر”: “وقع قبل قليل حريق أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي، وقد قامت الشركة بتفعيل خطة الطوارئ، […]

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