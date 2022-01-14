قانوني: الاثار غير المباشرة للامر الولائي هو ايقاف التوقيتات الدستورية

2022/01/14 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير القانوني حبيب القريشي، الجمعة، ان صدور الامر الولائي يعني ايقاف المحكمة لجميع الاجراءات لحين حسم دعوى المدعي، مشيرا الى انه اذا الغت المحكمة الاتحادية مجريات جلسة البرلمان الاولى فسيتم اجراء توقيتات دستورية جديدة .وقال القريشي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” الامر الولائي هو ايقاف المحكمة لجميع الاجراءات […]

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