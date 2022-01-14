2022/01/14 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

هو مكانٌ أقرب مايكون إلى قاعة تضم

مسرحاً ومقاعد صُممت بعناية فائقة

لجلوس المشاهدين (أقصد النواب).

مكانٌ يجتمع فيه المتخالفين

والمختلفين، الرافضين والموافقين

ليجلسوا على هذه المقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خشبة مسرح البرلمان !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خشبة مسرح البرلمان !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).