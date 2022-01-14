العراق والنفط .. و السلعُ

2022/01/14 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

هل تعرفونَ حجم الإمكانات الإقتصادية،

والموارد الهائلة (غير النفطيّة) في

العراق؟

هل تجدونَ أنّ من الضروي إعادة سردها

عليكم ..



وأن أعرِضَ لكم معها أحزاننا

التي لا تُحصى ول

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