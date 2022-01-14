الأمم المتحدة: أكثر من مئة قتيل في ضربات على تيغراي منذ مطلع العام

2022/01/14 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليز ثروسيل، الجمعة، أن 108 مدنيين على الأقل قتلوا في ضربات جوية بمنطقة تيغراي بإثيوبيا منذ بداية يناير.

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