القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية في المثنى

2022/01/14 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص متخصصة بسرقة الدراجات النارية في مدينة الرميثة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد أن تم تسجيل شكوى من قبل أحد المواطنين أكد فيها تعرضه الى حادث سرقة دراجته النارية من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين في إحدى […]

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