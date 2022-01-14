هل لدى بوتين نية لإرسال الدبابات الى كييف؟.. مسؤولة أوكرانية ترد

2022/01/14 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت أولغا ستيفانيشينا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأطلسي لمراسل شبكتنا، سام كيلي حول آخر التطورات بشأن التوتر مع روسيا مشددًة في الوقت ذاته على أن "أوروبا بحاجة إلى الاستثمار في الدفاع عن أوكرانيا للبقاء في أمان"

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