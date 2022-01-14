2022/01/14 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اصدرت دائرة صحة ديالى، الجمعة، توجيه عاجل لتفادي انتقال متحور اوميكرون الى داخل المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” متحور اوميكرون شديد الانتشار وهو مصدر قلق لنا خاصة مع اعلان وزارة الصحة رسميا تسجيل اولى الاصابات قبل ايام في كردستان”.واضاف العزاوي،ان” دائرته اصدرت توجيه عاجل لكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تصدر توجيه عاجل لتفادي انتقال” اوميكرون” ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تصدر توجيه عاجل لتفادي انتقال” اوميكرون” ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).