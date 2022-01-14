الفيلم الفرنسي - كل شيء سارعلى ما يرام- محاولة تعطيل الموت في دراما القتل الرحيم - علي المسعود

2022/01/14 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود الفيلم الفرنسي " كل شيء سارعلى ما يرام" محاولة تعطيل الموت في دراما القتل الرحيم EVERY THING WENT FINEهل يمكن أن يكون الموت الرحيم قرارا شخصيا وحلا لمعضلات عدة ؟ ، أم إنه خوف وضعف ويأئس من صعوبة الحياة .



تعرف "مايو كلينيك " أو القتل الرحيم بأنه تدخل يحدث بهدف إنهاء حياة شخص لتخفيف معاناته، كحقنة مميتة يقدمها الطبيب .



أما المساعدة على الانتحار، فهي أي فعل يساعد عن قصد شخصا على قتل ......





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