الصراع حول الأرض في السودان (4) - تاج السر عثمان

2022/01/14 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان رابعا : الأرض في سلطنة دارفور (1445- 1874م) 1 معلوم أن سلطنة دارفور نشأت في الجزء الغربي من السودان الشرقي كتطور اشمل وأوسع بعد قيام الممالك السابقة مثل : الداجو والتنجر، الخ، رغم الغموض والشح في المعلومات عن تاريخ الممالك القديمة ، وما يواجه الباحث في التاريخ الاجتماعي لمنطقة دارفور من صعوبات ، الا أنه من وثائق الأرض والفور التي نشرها د.



محمد إبراهيم ابوسليم 1975 ، نلاحظ أن الأرض ......





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