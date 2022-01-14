انفجاران يستهدفان مقرين حزبيين لتحالفي تقدم وعزم

2022/01/14 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت العاصمة بغداد، انفجارين استهدفا مقرين تابعين لتحالف عزم وتقدم في منطقتي الأعظمية واليرموك.

وأفاد مصدر أمني، بأن التفجير الاول استهدف مقر تحالف تقدم في الاعظمية تم عبر رمي مقذوف في الباحة الداخلية للمقر، ما ادى الى احداث أضرار مادية بالمبنى.



وأضاف أن الانفجار الثاني استهدف مقر تحالف عزم في اليرموك، ولم تعرف، حتى الآن ما اذا كان عبر طائرات مسيرة أو مقذوفات كما حصل في استهداف مقر تحالف تقدم في الاعظمية.

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