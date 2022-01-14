حركة تقدم تدين استهداف مقرها في الأعظمية

2022/01/14 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت حركة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، استهداف مقرها في الاعظمية التي قالت إنه تم برمانتين يدوية من قبل ما وصفتهم بالخارجين عن القانون.

وذكرت الحركة في بيان، أن هذا العمل الإرهابي يتزامن مع الانجازات الواسعة التي يحققها تحالف تقدم بالتعاون مع شركاء الوطن من اجل عراق آمن مزدهر وخال من المليشيات، مشيرة إلى أن الاستهداف أسفر عن حدوث اضرار مادية.

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