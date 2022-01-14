بيان للعزم وتقدم يدين استهداف مكاتبه في بغداد ويطالب الحكومة بموقف حازم

2022/01/14 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر التحالف المشترك بين العزم وتقدم، بياناً بشأن استهداف مكاتبه في بغداد، مطالبا الحكومة بموقف حازم ضد الجماعات الإرهابية.

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