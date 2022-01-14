2022/01/14 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العزم وتقدم: ندين استهداف مكاتبنا وسنرفع دعاوى ضد كل من هدد وحرض ضد تحالفنا

ظهرت المقالة العزم وتقدم: ندين استهداف مكاتبنا وسنرفع دعاوى ضد كل من هدد وحرض ضد تحالفنا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العزم وتقدم: ندين استهداف مكاتبنا وسنرفع دعاوى ضد كل من هدد وحرض ضد تحالفنا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العزم وتقدم: ندين استهداف مكاتبنا وسنرفع دعاوى ضد كل من هدد وحرض ضد تحالفنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).