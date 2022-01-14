العطية يفوز بـ

2022/01/14 | 14:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الرابعة توج القطري ناصر العطية بطلا لرالي دكار في فئة السيارات، الجمعة، بينما توج البريطاني سام سندرلاند بطلا في فئة الدراجات النارية للمرة الثانية.

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