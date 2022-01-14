الانبار القوات الامنية تقتحم صحراء القائم والرطبة لدواعي امنية

2022/01/14 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار ، الجمعة، عن اقتحام القوات الامنية لمناطق صحراء قضاءي القائم والرطبة غربي الانبار لدواعي امنية .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء قضاءي القائم والرطبة غربي الانبار، على خلفية قيام بقايا من عناصر التنظيم الاجرامي بزرع […]

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