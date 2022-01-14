الغزي يعلن وضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع الاستراتيجية في ذي قار

2022/01/14 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واعأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الجمعة، وضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع الاستراتيجية في ذي قار.وقال الغزي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع مستمرة وفيها نسب إنجاز متقدمة"، لافتاً إلى أن "طموح الأمانة العامة هو توفير الخدمات في جميع مناطق ذي قار من مشاريع الماء والكهرباء والطرق والمدارس والجانب الصحي والجسور وبقية المرافق الحيوية الأخرى التي نادى بها المواطنون في المحافظة".وأشار الى أن "زيارته الى ذي قار تضمنت وضع حجر الأساس لمشاريع مهمة واستراتيجية في المحافظة منها مشروع ملعب الإدارة المحلية، وأيضاً مشروع الجسر المعلق وجسر الزيتون، وهناك أيضاً مشروع مستشفى سعة 230 سريراً، وأيضاً هناك مجسران".وأضاف أن "المرحلة الاولى من هذا العام ضمن الاتفاقية الصينية لانشاء المدارس الأنموذجية هو انشاء 100 مدرسة أنموذجية،" مبيناً انه "تم تسليم الاراضي الى الشركات الصينية ومن ثم المباشرة في العمل"ونوه الى أن "شروط المدارس الأنموذجية يجب ان تكون داخل المدن وليس في القرى والأرياف لأنها مدارس كبيرة جداً وتستوعب عدداً كبيراً من الطلاب"، موضحا أن "هناك تنسيقاً مع الحكومات المجلس في المحافظات بشأن إنشاء المدارس داخل داخل القرى والأرياف وبعض الوحدات الإدارية والتي تكفلت بها المحافظات وتم الاعلان عنها بما فيها محافظة ذي قار عن طريق تنمية الاقاليم أما المدارس الأنموذجية فان حصة ذي قار هذا العام هي 106 مدارس انموذجة موزعة على الوحدات الإدارية حسب رؤية دائرة التخطيط والأبنية في مديرية التربية وإدارة المحافظة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء".وشدد على ان "الاتفاقية الصينية لم تر النور سابقا وانها بدأت بالتفعيل والنفاذية خلال الاربعة أشهر الماضية ودخلت حيز النفاذ وتم ادراج المشاريع الاستراتجية ومنها انشاء المدارس الأنموذجية او غيرها من المشاريع مثل الطرق والمستشفيات".ولفت الى أن "زيارته تضمنت أيضاً افتتاح بعض المدارس التي كانت من ضمن المشاريع المتوقفة التي أشرفت الأمانة العامة على اكمالها ومنها 86 مدرسة داخل محافظة ذي قار"، مشيراً الى أنه "تم إنجاز خلال الثمانية أشهر السابقة 32 مدرسة 100% ،ولا تزال 28 مدرسة أخرى قيد الإنجاز وحققت نسب إنجاز متقدمة، فضلاً عن تحقيق نسب إنجاز في بعض المشاريع الأخرى مثل مشروع ماء الإصلاح، وهو من المشاريع الحيوية والمهمة لأبناء المحافظة والذي كان متلكئاً خلال 11 عاماً، وتم تشغيله بثت تجريبي قبل أربعة اشهر واليوم تم افتتاحه رسمياً ودخل الخدمة، وهناك مشاريع استثمارية واجهت الكثير من المشاكل، وقد تم التكلم مع رجال الأعمال والمقاولين في داخل المحافظة لتوفير فرص عمل الشباب، وأيضاً تشغيل عدد كبير من الخريجين والعاطلين عن العمل".وتابع الغزي أنه "من الضروري أن تلتفت الحكومة سواء كانت محلية أو مركزية لخلق معامل لامتصاص البطالة الموجودة في داخل المحافظة كونها عانت كثيراً وضحت كثيراً للعراق، وآن الأوان أن تقدمان الخدمات لأبنائها"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد على الاهتمام بمحافظة ذي قار وإعادة إعمارها كونها محافظة منكوبة".وبين أن "خلال هذا العام سيتم استكمال الاحياء التي لم تدرج وتم الاتفاق مع المحافظ على ادراج جميع الاحياء في موازنة العام 2022 ولم يتبق الا سبعة احياء وهناك ايضا الاحياء الزراعية والتي ستشمل ضمن اولولية الحكومة المحلية وادارة صندوق اعمار ذي قار وستدرج لها المشاريع بعد ان تحسل المكلة القانونية لهذه الاحياء، وفي ما يخص بعض الوحدات الادارية التي حصل تلكؤ في رفع المشاريع الى بغداد بسبب التظاهرات وبعض الغييرات الادراية في اداراتها فانه سيتم تعويض هذه الوحدات الادارية وإنصافها وزيادة تخصيصاتها عن بقية الوحدات الادارية".واشار إلى أن "هناك تنسيقاً بين الأمانة العامة ومجلس إعمار ذي قار والمحافظ في ما يتعلق بالمشاريع وتوزيعها واختيار الشركات"، مؤكدا أن "ذي قار ستكون في نهاية هذا العام مختلفة عن السابق وهناك مشاريع لم تكن موجودة مثل الأراضي المخدومة ومشاريع البنى التحتية المتكاملة والتخطيط لانشاء مترو داخل ذي قار وتأهيل المشاريع السياحية والاهتمام بالمواقع الاثارية والاهوار ايضا".

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