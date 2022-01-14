عقار فايزر المضاد لفيروس كورونا لاقى ترحيبًا كبيرًا.. لكن الإمدادات به شحيحة!

2022/01/14 | 14:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسبّب متحوّر فيروس كورونا "أوميكرون" بارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19، مع تسجيل معدّل وسطي يفوق 747 ألف حالة جديدة مسجّلة يوميًا، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.ويعتبر عقار "باكسلوفيد" نجم الأدوية المضادة للفيروسات.

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