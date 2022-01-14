السيد القبانجي يدعو الكتل الشيعية لتوحيد كلمتها

2022/01/14 | 14:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الكتل الشيعية الى توحيد كلمتها، مؤكدا ان الفرصة ما تزال قائمة للوحدة”.وقال السيد القبانجي، خلال خطبة الجمعة، وتابعتها “الايام نيوز، انه “يدعو الكتل الشيعية الى توحيد كلمتها، لان الفرصة ما تزال قائمة للوحدة”، مشددا على “اعتماد لغة المحبة في التصريحات والسلوك”.وأضاف […]

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