2022/01/14 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قررت لجنةُ الصالات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم فتحَ باب الانتقالات الشتويّة بدءاً من الثالثِ عشر من الشهر الحالي لغايةِ الثامن والعشرين من الشهر نفسه.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللجنة، قررت ايضاً في اجتماعها بحضور رئيسِ اللجنة علي عبد الحسين في مقرّ الاتحاد، تحديدَ موعد انطلاقِ المرحلةِ الثانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصالات تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية للدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصالات تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية للدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).