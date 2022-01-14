ذي قار: وضع حجر أساس طريق ’يا حسين’

2022/01/14 | 14:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وضعا الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومحافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الجمعة، حجر الأساس لإنشاء "طريق ياحسين" المتكامل الخدمات.

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وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الثاني 2022)، انه "برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ومحافظ ذي قار محمد هادي الغزي، حجر الأساس لانشاء طريق ياحسين الستراتيجي، المتكامل الخدمات".

وقال المحافظ ‘ن" هذا المشروع الحيوي يعد من الطرق المهمة التي ستساهم في توفير طرق حديثة، فضلاً عن ربطها بمنظومة طرق المحافظة الداخلية، وايضاً سيوفر خدمات للمناطق والمنشآت الحكومية والأهلية الواقعة على جانبي الطريق".

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