السفارة‬⁩ ⁦‪الفرنسية‬⁩ تدين استخدام العنف في بغداد

2022/01/14 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أدانت السفارة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعمال العنف الليلة الماضية في بغداد.

وقالت السفارة في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انها "تدين استخدام العنف في بغداد الليلة الماضية".

واضافت انها "تتضامن مع الضحايا".

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