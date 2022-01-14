كتلة برلمانية: وضع العراق لا يتحمل استبعاد طرف من العملية السياسية

2022/01/14 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكدت كتلة النهج الوطني البرلمانية، اليوم الجمعة، ان وضع العراق لا يتحمل انشقاقات واستبعاد طرف من العملية السياسية.

وقال النائب عن الكتلة أحمد الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العملية السياسية لا تتحمل المزيد من التشضي والانشقاقات واستبعاد طرف من العملية السياسية".

وأضاف ان "كل طرف وكل مكون له قاعدته الجماهيرية ويعتبر جزءاً مؤثراً خصوصا وأن العملية السياسية متذبذبة"، مشيرا الى انه "في حال صعود كتلة اليوم بعدد من النواب فإن المرحلة القادمة ربما تشهد نزول كتل والعكس صحيح وبالتالي هذه هي طبيعة العملية السياسية ومن غير المنطق استبعاد طرف وسط الأجواء الحالية غير المستقرة".

وافاد الربيعي: "نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي"، مبينا ان "انضمام النهج الوطني مع الاطار لا يعني التقاطع مع بقية الأطراف بقدر ما أن يكونوا عنصر مساعد لدفع العجلة إلى الأمام وتوحيد البيت السياسي الشيعي".

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