واردات الصين من النفط الخام تسجل أول انخفاض سنوي في 20 عاما

2022/01/14 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت واردات الصين السنوية من النفط الخام بنسبة 5.4٪ في عام 2021 ، لتنخفض للمرة الأولى منذ عام 2001 ، حيث فرضت بكين قيودًا على قطاع التكرير للحد من فائض إنتاج الوقود المحلي ، بينما قامت المصافي بسحب مخزونات ضخمة.

وكانت الصين هي المحرك العالمي للطلب على النفط خلال العقد الماضي ، حيث شكلت 44٪ من النمو العالمي في واردات النفط منذ عام 2015 ، عندما بدأت بكين في إصدار حصص استيراد لمصافي التكرير المستقلة.



ضعف مؤشر خام برنت القياسي قليلاً إلى 84.40 دولارًا للبرميل في أعقاب صدور البيانات.

وظهر انخفاض الشحنات إلى أكبر مستورد للخام في العالم ، إلى 512.98 مليون طن (ما يعادل 10.26 مليون برميل يوميًا) من 542.39 مليون طن في 2020 ، في بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات جمركية أن وصول النفط في ديسمبر بلغ 46.14 مليون طن ، بزيادة 20٪ تقريبًا في أول نمو شهري على أساس سنوي منذ أبريل ، مع اندفاع المصافي المستقلة للاستفادة من حصص 2021.



كان تدفق ديسمبر ، أي ما يعادل حوالي 10.87 مليون برميل يوميًا ، أعلى كمية يومية منذ مارس.

ويُقارن الانخفاض لعام 2021 بمتوسط معدل نمو سنوي للواردات يقارب 10٪ منذ عام 2015 ، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.

وفي عام 2020 ، انطلقت الشركات في حملة ضخمة لبناء الأسهم وسط أدنى أسعار النفط منذ عقود وانتعاش سريع في الطلب على الوقود من التأثير المبكر لوباء COVID-19.



لكن في عام 2021 ، خفضت شركات التكرير والتجار المخزونات وسط ارتفاع الأسعار وتباطؤ نمو الطلب على الوقود.

وسجلت الواردات الشهرية تراجعات على أساس سنوي لمدة ثمانية أشهر متتالية بين أبريل ونوفمبر حيث حققت بكين في التجارة غير المنتظمة لحصص الاستيراد التي أدت إلى تخفيضات في تصاريح المصافي المستقلة.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الغاز الطبيعي ، بما في ذلك الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال ، نمت بنسبة 19.9٪ في عام 2021 عن العام السابق لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 121.36 مليون طن.

وكان النمو المتسارع عن العام السابق زيادة بنسبة 5.3 ٪ مدعومًا بمشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال القوية ، لا سيما في النصف الأول من عام 2021 ، والتي شهدت قفزة كبيرة لليابان كأكبر مشتر عالمي للوقود شديد البرودة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أيضًا انخفاض صادرات الصين من الوقود المكرر بنسبة 2.4٪ خلال عام 2020 عند 60.31 مليون طن ، في أول انخفاض منذ عام 2015 على الأقل ، حيث شددت الحكومة حصص التصدير لتثبيط إنتاج المصافي المحلي المفرط.

وانخفضت شحنات ديسمبر 45 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.23 ملايين طن الشهر الماضي ، وهو أدنى مستوى شهري منذ يوليو تموز 2020.

وبشكل عام ، سجلت الصين تخفيضات أعمق في صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات العام الماضي ، بينما زادت صادرات زيت الوقود منخفض الكبريت المستخدم كوقود للسفن في إطار طموحها لتصبح مركزًا إقليميًا للوقود البحري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واردات الصين من النفط الخام تسجل أول انخفاض سنوي في 20 عاما) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واردات الصين من النفط الخام تسجل أول انخفاض سنوي في 20 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).