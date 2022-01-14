2022/01/14 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ان المنصب من استحقاقه السياسي.

القيادي في الاتحاد غياث السورجي، ان الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، والمرشح الوحيد هو برهم صالح وهناك حوارات مع الاطراف كافة لدعم هذا الترشيح.

وحذر السورجي من أي اختلاف بين الحزبيين الكرديين بشأن المنصب فإن تداعياته ستدفع باتجاه الى انقسام كبير وتجاوز الاتفاق السابق منذ عام 2007 .

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