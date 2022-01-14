واشنطن تتوعد برد على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

2022/01/14 | 14:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، إنّ الرد على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد مساء الخميس "سيأتي في الوقت المناسب".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدث باسم البنتاغون جون ف.



كيربي قوله، إنّ "عددًا صغيرًا نسبيًا" من الصواريخ ضرب المنطقة الخضراء، مبينًا أنّ "المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يقيمون الأضرار".

وقال كيربي للصحافيين، "لقد قلت ذلك من قبل، سنفعل ما علينا القيام به لحماية شعبنا"، مضيفًا، "عندما نستجيب، سنحدد الوقت والمكان الذين نختار.



نحن بالتأكيد ندرك أنّ هذه الهجمات مستمرة.



ومن الواضح أنّ المقصود منها إلحاق الأذى بشعبنا، إن لم يكن الموت، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد".

وشدد المتحدث، "لقد أوضحنا في قنوات أخرى للإيرانيين مدى جدية تعاملنا مع هذا الأمر".

فيما قالت الصحيفة الأمريكية، إنّ "مسؤولين عراقيين أكّدوا أنّ الولايات المتحدة بعثت برسائل عبر العراق إلى إيران تحذر فيها من أنّها سترد على هجمات أخرى".

ووقع الهجوم ضمن سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا نسبها مسؤولون في إدارة بايدن إلى الميليشيات المدعومة من إيران.

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