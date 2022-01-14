2022/01/14 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضح خبير قانوني، اليوم الجمعة، تفاصيل الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن هيئة رئاسة البرلمان، فيما بين أن هذا الامر لا يؤثر على أداء النواب لليمين الدستورية.وقال الخبير القانوني علي التميمي لوكالة ايرث نيوز إن “معنى الأمر الولائي هو أمر معلق على نتيجة الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا والقرار النهائي، […]

ظهرت المقالة خبير قانوني: الأمر الولائي بشأن رئاسة البرلمان لا يمس انتخاب رؤساء الجمهورية والحكومة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: الأمر الولائي بشأن رئاسة البرلمان لا يمس انتخاب رؤساء الجمهورية والحكومة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: الأمر الولائي بشأن رئاسة البرلمان لا يمس انتخاب رؤساء الجمهورية والحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).