هاملت الفلسطيني بلا خيارات - عدنان الصباح

2022/01/14 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح يصحو هاملت الفلسطيني كل يوم على خبر جديد يختلف عن خبر اليوم السابق من حيث الحدة والرتم والتأثير وفي العادة ومنذ سنين لم يصحو هاملت الفلسطيني على خبر مفرح منذ تزوجت امه من عمه وادرك ان العم قد يكون قاتل والده ومصيبة هاملت الفلسطيني دون غيره انه اعتاد رفع شعار " الي بوخد امي هو عمي " ولكنه لم يكن يعتقد ان تكون الام قد تامرت مع العم للتخلص من الاب معتمدين على حكاية الولد المؤمن بمثله الابشع " الي بوخ ......





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