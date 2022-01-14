أربع شرائع قانونية رافدانية سبقت مسلة حامورابي: - علاء اللامي

2022/01/14 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي شاع القول إنَّ أقدم شريعة قانونية انتجتها البشرية هي مسلَّة أو شريعة حامورابي في القرن الثامن عشر ق.م.



وهذه المعلومة ليست دقيقة تماما، فالمدقق في التفاصيل والمؤلفات المتخصصة يجد أن هذه المسلة هي الأخيرة والأحدث زمنا بين مجموعة الشرائع الرافدانية القديمة، وتلك الشرائع حسب تاريخ إنتاجها هي:1-وثيقة إصلاحات أوركاجينا: ومشرعها هو الملك السومري من سلالة لكَش الأولى.



يرجع تاريخها إلى عام 2355 قبل الم ......





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