ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

2022/01/14 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف اقتصادية على الطلب على الخام على المدى القريب بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.37% إلى 82.42 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.51% إلى […]

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