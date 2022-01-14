شرطة بابل تعلن عن حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية

2022/01/14 | 15:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم “إلقاء القبض على (٣٧) متهماً من المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة وذلك من خلال ممارسات أمنية نُفِّذت في غضون الـ٢٤ساعة الماضية من قبل مفارز مديريات الأقسام بالتعاون مع الأجهزة […]

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