القبض على 37 متهما بقضايا مختلفة في بابل

2022/01/14 | 15:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت القيادة في بيان، إنه “تم “إلقاء القبض على (٣٧) متهماً من المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة وذلك من خلال ممارسات أمنية نُفِّذت في غضون الـ٢٤ساعة الماضية من قبل مفارز مديريات الأقسام بالتعاون مع الأجهزة الساندة بعموم قواطع المسؤولية في […]

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