إصابة 10 أشخاص جراء حريق بمصفاة نفط في الكويت

2022/01/14 | 15:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أسفر حريق في وحدة إسالة الغاز في أكبر مصفاة نفط في الكويت، عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم خمسة بجروح خطرة، وفق ما أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية التي تشغل المصفاة.

وأعلنت الشركة عبر تويتر أن "حريقًا اندلع أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي".

وأوضحت الشركة الحكومية أنه "تمّ تسجيل "10 إصابات وتم نقل 7 منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة"، مبينا أن "فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق".

وأكدت "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق" مشيرةً إلى أن "الوحدة المتضررة خارج الخدمة".

المصدر: كونا

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