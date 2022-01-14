خميس الخنجر: ’الأدعياء’ يضربون المقرات بالقنابل بدل العبادة في ’الجمعة المباركة’

2022/01/14 | 15:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم تحالف عزم خميس الخنجر، الجمعة، على استهداف احد مقرات التحالف في بغداد.

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وقال الخنجر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الثاني 2022)، انه "في الجمعة المباركة يتقرب العباد الى الله بمزيد من العبادات والنوافل، أما ادعياء الدين فيضربون المقرات بالقنابل بلا خوف من الخالق، لتظهر حقيقتهم امام الشعب".

واضاف "من لايريد وحدة الاخوة في العمل السياسي لايريد وحدة العراق"، موضحاص انه "من يلوح بالقوة فلن يحصل إلا على المزيد من العزلة".

وأفاد مصدر أمني، فجر الجمعة، بتعرض مقر ’عزم’ بزعامة خميس الخنجر في منطقة اليرموك إلى هجوم.

وقال المصدر لـ "ناس"، (14 كانون الثاني 2022)، إنّ "المعلومات الأولية تشير إلى استهداف المقر بطائرة مسيّرة".

وأوضح المصدر مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "الانفجار خلف أضراراً داخل المقر"، مبيناً أنّ "معلومات أخرى تفيد باستهداف مقر الحزب في مدينة الأعظمية بوابل من الرصاص".

والهجوم هو الثاني من نوعه إذ تعرض مقر تحالف "تقدم" في الأعظمية إلى هجوم بالمتفجرات خلف أضراراً داخل المقر.

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