خبير نفطي: مشروع أنبوب (البصرة - العقبة) سرقة علنية لنفط العراق

2022/01/14 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الجمعة، ان مشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الأحمر يعتبر سرقة علنية لنفط العراق.

وقال الجواهري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "سعر انشاء الأنبوب مبالغ به بشكل كبير حيث تم تحديده بـ28 مليار دولار في حين ان تكلفته الحقيقية لا تتعدى الـ3 مليارات دولار".

وأضاف، أن "من اهداف مد الأنبوب هو تصدير النفط إلى مصر بسعر تفاضلي وخصم 18 دولار من سعر البرميل وخصم 10 دولارات من سعر البرميل المصدر الى الأردن".

وأشار إلى أن "تكلفة استخراج البرميل تساوي 11 دولار فمعنى هذا انه لن يبقى شيئ من الواردات التي يستحصلها العراق من بيع النفط".

وتابع الجواهري، أن "هذا المشروع سيتم وينفذ وفقاً لرغبة وضغط أمريكي واسرائيلي على الحكومة العراقية".

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