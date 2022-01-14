اكمال تأمين ضفاف الانهر والجداول المائية في 7 قواطع بديالى

2022/01/14 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد الحشد الشعبي، الجمعة، اكمال تامين ضفاف الانهر والجداول المائية في 7 قواطع في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "العملية العسكرية للحشد الشعبي في تعقب خلايا داعش الارهابي في قواطع مختلفة في ديالى خلال الاشهر الماضية كشفت عن استغلال التنظيم لضفاف الانهر والجداول كمضافات سرية لتحركاته وهجماته على نقاط المرابطة او القرى القريبة".

واضاف ان "الحشد الشعبي شرع بخطة اعادة انتشار مهمة في مسك ضفاف الانهر والجداول وفق الية محددة تمنع استغلالها من قبل داعش".

وأوضح الحسيني انه "تم اكمال تامين تلك الضفاف في 7 قواطع ضمن حدود ديالى"، مشيراً الى انه "تامين الضفاف تعني شل حركة خلاياه خاصة في المناطق الزراعية التي كانت تستهدف بين فترة وأخرى".

وأردف ان "التغير في استراتيجيات مسك الارض تأتي من اجل احتواء خطر الارهاب وابعاده عن الأهالي".

وكان الحشد الشعبي ضبط العديد من مضافات داعش قرب ضفاف أنهر وجداول مائية في الاشهر الماضية خاصة نهر ديالى.

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