كورونا يبعد نجم ريال مدريد عن نهائي السوبر

2022/01/14 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الجمعة عن إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا المستجد.

ويستعد الميرنجي لمواجهة أتلتيك بيلباو على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسيغيب الظهير الأيمن لريال مدريد داني كارفاخال عن مران فريقه صباح اليوم، ولن يشارك في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو أيضا بعد التقاطه عدوى كورونا.

ويتواجد كارفاخال حاليا في فندق معسكر ريال مدريد في الرياض حيث يتبع الإجراءات الصحية المتبعة في المملكة العربية السعودية.

وشارك داني كارفاخال في مباراة كلاسيكو السوبر ضد برشلونة واستبدل في الدقيقة 91 بزميله لوكاس فاسكيز.

وكان ريال مدريد قد فاز على غريمه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد وقت إضافي يوم الأربعاء الماضي.

وفي المقابل، قلب أتلتيك بيلباو تأخره أمام أتلتيكو مدريد أمس الخميس لفوز 2-1، ليضرب موعدا مع الميرنجي في نهائي السوبر المحلي.

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