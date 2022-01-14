الخالصي: التقلبات السياسية لن تؤدي إلا للضعف والتراجع

2022/01/14 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المرجع الديني جواد الخالصي، اليوم الجمعة، أن التقلبات السياسية لن تؤدي إلا لزيادة الضعف والتراجع، فيما حذر من التحالف مع جهات تسعى لتقسيم العراق وسوقه نحو التطبيع.وقال المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي خلال خطبة الجمعة، وتابعتها ايرث نيوز إن “التقلبات في التحالفات السياسية التي نراها في المشهد السياسي اليوم، لن تؤدي […]

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