تلقيح السحاب : تقنية لمعالجة شح المياه

2022/01/14 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد عبد الرضا

ان قلة المياه وشحتها في بعض المناطق

وخاصة المناطق الجافة وشبه الجافة دفعت

العديد من الدول للبحث عن طرق غير

تقليدية للحصول على المياه ومن هذه

الطرق تقنية تلقيح السحا

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