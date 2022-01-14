القبانجي للكتل الشيعية: الفرصة ما تزال قائمة لتوحيد الكلمة

2022/01/14 | 15:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الكتل الشيعية لتوحيد كلمتها، مؤكدا ان الفرصة ما تزال قائمة لفعل ذلك.وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة، وتابعتها وكالة ايرث نيوز، إنه “يدعو الكتل الشيعية الى توحيد الكلمة لان الفرصة ما تزال قائمة للوحدة”، مشددا على “اعتماد لغة المحبة في التصريحات والسلوك”.وأضاف […]

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