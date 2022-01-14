حكمو والتنافس في بغداد - امين يونس

2022/01/14 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس حمكو والتنافُس في بغداد14/1/2021ـ علاقة الحلبوسي مع الخنجر ، كانتْ متنافرة كتنافُر " الحَيّة والبُطنُج " ، وكذلك علاقة أشواق الجاف مع حاكم الزاملي ، داخل البرلمان … والآن علاقات هؤلاء جميعاً مع بعض كالسِمن على العَسَل ! .



فما رأيك أن نُعيد التواصُل يا حمكو ، أنا وأنتَ لا سيما وأن خلافاتنا بسيطة أساساً ؟ * أنتَ الذي إبتَعَدْتَ يارجُل ..



بالنسبة لي ليستْ لدينا مشاكل جِدية .ـ طيب … ك ......





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