#امين_يونس حمكو والتنافُس في بغداد14/1/2021ـ علاقة الحلبوسي مع الخنجر ، كانتْ متنافرة كتنافُر " الحَيّة والبُطنُج " ، وكذلك علاقة أشواق الجاف مع حاكم الزاملي ، داخل البرلمان … والآن علاقات هؤلاء جميعاً مع بعض كالسِمن على العَسَل ! .
فما رأيك أن نُعيد التواصُل يا حمكو ، أنا وأنتَ لا سيما وأن خلافاتنا بسيطة أساساً ؟ * أنتَ الذي إبتَعَدْتَ يارجُل ..
بالنسبة لي ليستْ لدينا مشاكل جِدية .ـ طيب … ك ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكمو والتنافس في بغداد - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكمو والتنافس في بغداد - امين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).