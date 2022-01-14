2022/01/14 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن
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#نبيل_عودة قصة من الأدب اساخر: نبيل عودةفي رحلة طيران جلست شقراء جميلة جدا بجانب محامي كبير ومعروف..
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#نبيل_عودة قصة من الأدب اساخر: نبيل عودةفي رحلة طيران جلست شقراء جميلة جدا بجانب محامي كبير ومعروف..
الشقراء شدت أنظاره.
قال لنفسه : " لو كان لها عقلا بقدر نصف جمالها لكنت أجيرا عندها.
سبحان الذي يهب الجمال لمن لاعقل له "، بعد تفكير أضاف لنفسه : " الرحلة طويلة..
ومع شقراء جميلة وغبية بالتأكيد ستكون رحلة ممتعة جدا..
وقد أدعوها بعد هبوط الطائرة الى قضاء ليلة معي".بدأ يعاكسها..
من أين سيدتي؟ هل تعرفين ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرة دونية - نبيل عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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