نظرة دونية - نبيل عودة

2022/01/14 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة قصة من الأدب اساخر: نبيل عودةفي رحلة طيران جلست شقراء جميلة جدا بجانب محامي كبير ومعروف..



الشقراء شدت أنظاره.



قال لنفسه : " لو كان لها عقلا بقدر نصف جمالها لكنت أجيرا عندها.



سبحان الذي يهب الجمال لمن لاعقل له "، بعد تفكير أضاف لنفسه : " الرحلة طويلة..



ومع شقراء جميلة وغبية بالتأكيد ستكون رحلة ممتعة جدا..



وقد أدعوها بعد هبوط الطائرة الى قضاء ليلة معي".بدأ يعاكسها..



من أين سيدتي؟ هل تعرفين ......





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