الكويت.. حالتا وفاة و5 مصابين في حالة حرجة جراء الحريق في مصفاة الأحمدي

2022/01/14 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إن حريقا اندلع، صباح الجمعة، في وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي وأدى إلى وقوع إصابات.

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