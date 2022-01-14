نائب وزير خارجية روسيا يبحث التسوية السورية مع بيدرسن

2022/01/14 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … تبادل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بالهاتف أمس، مع غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، وجهات النظر حول عملية التسوية السورية.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها اليوم، أنه “تم خلال الاتصال، تبادل مفصل لوجهات النظر حول موضوع دفع العملية السياسية للتسوية السورية، التي ينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم […]

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