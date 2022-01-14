العامري يدين الاعتداءات على المنطقة الخضراء

2022/01/14 | 15:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأدان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، الاعتداءات على المنطقة الخضراء.وقال العامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):"ندين بشدة الاعتداءات الأخيرة على المنطقة الخضراء ومقرات الأحزاب السياسية بشكل عام".وأضاف أن "هذه الاعمال غير مبررة وعلى الأجهزة الامنية ان تقوم بواجباتها في ضبط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم أمس الخميس، إصابة طفلة وامرأة بجروح بهجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الابرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما أدى الى إصابة طفلة وامرأة بجروح".وأضافت، أنه "سقط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها"، مبينة أن "القوات الأمنية تعمل الان على التأكد من الاصابات والأضرار".

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